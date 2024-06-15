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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 15-6-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 15-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، انتظم اليوم السبت في التدريبات الجماعية، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها بسبب زواجه مساء الأربعاء الماضي.

أكرم توفيق ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي بعد تعافيه من آلام الركبة

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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