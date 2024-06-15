حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 15-6-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 15-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، انتظم اليوم السبت في التدريبات الجماعية، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها بسبب زواجه مساء الأربعاء الماضي.

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