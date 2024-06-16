تطورات في مصير ساديو ماني مع النصر

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات في مصير الدولي السنغالي ساديو ماني، مع فريقه النصر السعودي في الوقت الحالي، وحقيقة تجديد عقده أو الرحيل.

وكان قد انضم ساديو ماني إلي صفوف النصر السعودي في الصيف الماضي قادمًا من فريق بايرن ميونخ، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية السعودية”، كشفت أن مصير ساديو ماني لم يحسم حتى الىن مع النص السعودي سواء التجديد أو بالرحيل”.

وتابعت الصحيفة أن الدولي الستغالي تلقى عدة عروض في الفترة الآخيرة، سواء محليًا أو خارجيًا”.

أقرأ أيضًا.. أستون فيلا يقترب من التعاقد مع لاعب الهلال السعودي

وواصلت أن الفترة الآخيرة سيتضح إذا كان سيتمر رفقة النصر أم سيتم إعارته لناد آخر”.

وأختتمت، أن السنغالي ساديو ماني لا يكلف خزينة النصر أي مبالغ مالية، فراتيه في العقد يدفعها برنامج الاستقطاب، ضمن اللاعبين الآخرين في الأندية، وهو ما قد يسهل خروجه إلى نادٍ آخر في دوري روشن فقط”.