شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: لا بد أن يكون الموسم المقبل من دور واحد.. وأعتذر لجماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة، أنه تم وضع جدول الدوري الممتاز في بداية الموسم دون معرفة أي من الأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية، ستستكمل البطولة وأي منها سيخرج.

وقال عامر حسين، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: "لا بد من موسم استئنائي في الموسم المقبل من دور واحد وضغط المباريات طبيعي للأهلي والزمالك، بسببب الارتباطات الأفريقية، ونسعى لحل أزمة ضغط الدوري الموسم المقبل.

وعن حزن جمهور الزمالك من عدم اختيار عبد الله السعيد رجلا لمباراة سيراميكا أمس في الدوري الممتاز قال عامر حسين: أنا زعلان أنا كمان من عدم اختيار عبد الله السعيد رجل مباراة الزمالك وسيراميكا، وإعلان رجل المباراة يتم في الدقيقة 85 من المباراة.

وتابع عامر حسين: أعتذر لجماهير الزمالك وقناعاتي أن عبد الله السعيد رجل المباراة، وأتمنى أن يتم تغيير مواعيد مباريات الرابعة عصرا في الدوري المرحلة المقبلة.