دي لافونتي : الهدوء والثقة طريقنا لاستعادة لقب اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد لويس دي لافونتي المدير الفني لمنتخب أسبانيا ان على لاعبي فريقه ان يزداد تركيزهم في المباريات القادمة ولا يدفعهم الفوز الكبير على منتخب كرواتيا في أولى مبارياتهم في يورو ٢٠٢٤ إلى الغرور او الثقة الزائدة .

وكان منتخب أسبانيا قد حقق فوزا كبيرا على منتخب كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل لاشىء في مباراة الجولة الاولى للمجموعة الثانية التي جمعت المنتخبين على الملعب الاوليمبي ببرلين وهو الفوز الذي وضع منتخب أسبانيا في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الإيطالي الذي حقق هو الاخر فوزا مهما على منتخب ألبانيا بهدفين لهدف في دورتموند .

وقال دي لافونتي تعليقا على فوز منتخب أسبانيا على كرواتيا : لاشك ان الفوز بنتيجة كبيرة على منتخب قوي مثل المنتخب الكرواتي امر يبعث على الفخر والسعادة والتأكيد على قوة منتخب اسبانيا لكن في نفس الوقت علينا أن نكون هادئين واثقين من أنفسنا ونتكلم لاستكمال المشوار بنفس القوة ونفس المستوى . الفوز منحنا دفعة قوية إلى الأمام لكن بعد خمسة أيام لدينا مواجهة هامة وقوية امام منتخب ايطاليا .

وأضاف المدير الفني لمنتخب أسبانيا: علينا أن نبقى هادئين تماما فلم نحقق اي شىء حتى الان والهدف الذي نسعى اليه مازال بعيدا جدا ولذلك على لاعبينا ان تبقى اقدامهم على ارض الملعب ولا يصيبهم اي غرور او ثقة مبالغ فيها .

وأبدى دي لافونتي إعجابه بلاعبي منتخب أسبانيا الشباب قائلا : ان نؤدي مثل تلك المباراة امام احد افضل المنتخبات على مستوى العالم فهو امر رائع خاصة وان هناك عدد من لاعبينا يشاركون لأول مرة في اليورو ولدينا منتخب شاب وطموح. كنا على مستوى ممتاز هجوميا ودفاعيا وتركيز الاعبين كان في أعلى مستوياته واتمنى ان نستمر على نفس الوتيرة .

يذكر ان منتخب أسبانيا أحرز لقب اليورو في ثلاث نسخ من البطولة وهو صاحب الرقم القياسي مشاركة مع المنتخب الألماني الذي أحرز هو الاخر اللقب ثلاث مرات .