شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: طاقم تحكيم إسبانى لإدارة قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي سيف زاهر، أن اتحاد الكرة اتفق مع طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال سيف زاهر، في تصريحات خلال تقديم برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن الزمالك يتمسك بموقفه بعدم خوض مباراة القمة يوم الثلاثاء ومتمسك بماء جاء في بيانه يوم 17 يونيو الجاري.

وعلّق أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك، على موقف الفريق الأبيض من استكمال الدورى قبل مواجهة الأهلى يوم الثلاثاء المقبل ضمن مواجهات الجولة 27 من الدورى.

وكتب سالم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ 17 يونيو عقب مباراة المصري".

وأضاف: "لا صحة على الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه او تغيير اي من مواقفه، ونناشد المواقع والبرامج وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره".

وأكد مسئولو الزمالك أن الفريق لن يشارك في أي مباراة بالدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، مؤكدين أن مباراة فاركو الماضية كانت الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع اللقاءات المتبقية حتى نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبهم السابقة.

وفي سياق متصل كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من عمر الدورى ستقام فى موعدها المحدد 25 يونيو الجارى، ولا توجد أى نية لتعديل الموعد.