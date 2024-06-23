شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: إدارة الزمالك أخبرت اللاعبين بعدم خوض القمة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن فريقه لن يخوض لقاء القمة أمام الأهلي، المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف عبد الواحد السيد، خلال تصريحات تليفزيونية: "لن نواجه الأهلي يوم الثلاثاء والإدارة أكدت على اللاعبين عدم خوض القمة مساء الثلاثاء المقبل".

فيما قال حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك: "مجلس الإدارة لم ولن يتراجع عن قراراته إلا بعد تنفيذ طلباته".

من جانبه وأكد مسئولو الزمالك أن الفريق لن يشارك في أي مباراة بالدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، مؤكدين أن مباراة فاركو الماضية كانت الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع اللقاءات المتبقية حتى نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبهم السابقة.

وفي سياق متصل كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من عمر الدورى ستقام فى موعدها المحدد 25 يونيو الجارى، ولا توجد أى نية لتعديل الموعد.