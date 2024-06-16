شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. عماد متعب يقود الأهلي للتتويج بالكأس بثلاثية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فاز الأهلى على الزمالك بثلاثية نظيفة باستاد القاهرة فى نهائى مسابقة كأس مصر فى مثل هذا اليوم 16 يونيو 2006. أحرز القناص عماد متعب وعماد النحاس ثنائى الأهلى هدفى الأحمر، ومع انطلاق شوط المباراة الثانى سجل القناص متعب الهدف الثالث لفريقه.

وبذلك واصل الأهلى تفوقه الكاسح تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزيه محليا وقاريا، وحقق بطولته الخامسة فى أقل من عام، وكان تتويج الأهلى بالكأس بمثابة التتويج الأول لجوزيه مع القلعة الحمراء ببطولتى الدورى وكأس مصر.

وحافظ الأهلى على سجله خاليا من الهزيمة محليا إلى 62 مباراة، بواقع 54 مباراة فى الدورى، و7 فى كأس مصر، ومباراة سوبر.

جاء تشكيل الأهلى بقيادة البرتغالي مانويل جوزية في قمة الكأس رقم 27 مكونا من: عصام الحضري، عماد النحاس، وائل جمعة، أحمد السيد، محمد بركات، محمد شوقي (هادى خشبة)، حسن مصطفى (الغاني أكوتي منساه)، أحمد حسن استاكوزا (حسام عاشور)، محمد عبدالوهاب، محمد أبوتريكة، عماد متعب.

بينما جاء تشكيل الزمالك بقيادة فنية لمانويل كاجودا مكونا من: محمد عبدالمنصف أوسة، وائل القباني، المعتز بالله إينو، محمود محمود، يوسف حمدي (النيجيري الكينج ساني)، تامر عبدالحميد (جمال حمزة)، علاء عبدالغني، محمد أبوالعلا، طارق السيد، عبدالحليم على (أحمد بكرى)، وليد صلاح عبداللطيف.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".