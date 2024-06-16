منتخب انجلترا يلتقي صربيا في أولى جولات يورو 2024.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب إنجلترا مساء اليوم الأحد، نظيره صربيا فى أولى مباريات المنتخبين التى تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” التي تستضيفها ألمانيا،على ملعب فيلتينس أرينا بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، فى الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

ويسعى المنتخب الإنجليزي إلى الحصول على أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، ويأمل في أن تكون نهائيات ألمانيا نهاية لانتظار طويل للفوز بلقب أمم أوروبا، خصوصا أن فريق الأسود الثلاثة لم يسبق له أن فاز بها منذ انطلاق البطولة عام 1960.

وتنطلق مباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024 اليوم الأحد 16 يونيو 2024، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة يورو 2024، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر.

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‎حصلت شبكة قنوات beIN Sportعلى حقوق بث يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستذاع مباراة إنجلترا وصربيا على قناة beIN Mex 1، بالإضافة إلى قناة beIN 4 K.