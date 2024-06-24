الخليج 365 يكشف سبب أزمة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اختير المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة المقاولون بالدوري المصري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على المقاولون بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 27 من بطولة الدوري.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز فإنه لم يتم تسليم اللاعب الجائزة، والمراقب غادر دون تسليم الجائزة لعدم وجودها.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن مندوب الجائزة تعرض لحادث سير أثناء قدومه لتسلميها في استاد الدفاع الجوي.

وأكد المصدر أن رابطة الأندية تواصلت مع مسؤولو بيراميدز لتسليم الجائزة للاعب فيستون ماييلى في مقر النادي.

ويلاقي بيراميدز نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

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