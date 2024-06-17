شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يستعين بالزمالك لاستكشاف سيراميكا قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، بالمباريات السابقة لسيراميكا في الدوري، وآخرها مواجهة الزمالك، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات المسابقة المحلية، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى أبناء أيمن الرمادي قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي موردن فيوتشر، لمواجهة سيراميكا الأربعاء المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ورفض طلعت يوسف منح لاعبيه راحة سلبية في عيد الأضحى المبارك قبل مواجهة سيراميكا المرتقبة، وخاض الفريق تدريباته أمس الأحد، استعداداً للقاء المرتقب، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.