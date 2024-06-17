شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يؤازر الزمالك من مقصورة استاد برج العرب فى مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وحسين السيد وأحمد خالد حسانين عضوي مجلس إدارة النادي على التواجد في مقصورة ستاد برج العرب، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة المصري المقامة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

فيما يضم تشكيل المصري كل من: حراسة المرمى: محمود جاد، الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد، فى الوسط: أمادو باه، معتز زدام، عبد الرحيم دغموم، سمير فكري، فى الهجوم: فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، أحمد عيد، عمرو موسى، عمرو سعداوي، محمود حمادة، ايزي ايميكا، يوسف الجوهري، حسين فيصل، صلاح محسن.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17، بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.