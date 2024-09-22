نيمار وبنزيمة وجيرارد.. نجوم العالم يحتفلون باليوم الوطني السعودي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ93، شارك نجوم الكرة العالمية من المحترفين في الدوري السعودي في هذا اليوم كل بطريقته الخاصة، مما كان له مفعول جماهيري كبير سعودياً وعربياً وعالمياً في التفاعل مع هذه المناسبة.

ومنذ قدوم أشهر نجوم الكرة العالمية إلى الدوري السعودي، أصبح لهم دور كبير، وحضور لافت في كافة المناسبات الوطنية، وأصبحوا جزءاً من النسيج الاجتماعي في المملكة، بفضل اندمامجهم الكامل مع الجماهير والإعلام، والحياة الاجتماعية بصفة عامة، الأمر الذي يجسد ويصنع مزيداً من القوة الناعمة للسعودية من البوابة الرياضية والكروية بما لها من شعبية كبيرة محلياً وعربياً وعالمياً.

وبعد تأدية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "العرضة السعودية"، ظهر نجوم النصر مثل ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش بالزي السعودي، وكذلك ظهر الإنكليزي ستيفين جيرارد مدرب فريق الاتفاق، وهو يحتسي القهوة السعودية.



ستيفين جيرارد يحتسي القهوة السعودية

وكذلك النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق الهلال الذي يرتدي الزي السعودي كاملاً، كما أظهر النادي فيديو للاعبيه وهم يؤدون العرضة السعودية التي كان البرازيلي نيمار أبرز المشاركين فيها، بالإضافة إلى بقية الأسماء مثل مواطنه مالكوم وميشايل، بالإضافة إلى الثنائي الصربي ميتروفيتش وسافيتش والبرتغالي روبن نيفيز والسنغالي خاليدو كوليبالي والمغربي ياسين بونو، بالإضافة إلى المدرب البرتغالي خيسوس.

أما النجم الفرنسي كريم بنزيمة، قائد فريق الاتحاد، فقد حرص على ارتداء البشت والشماغ والعقال، ونشر صورته عبر حسابه في منصة "إكس"، مقدماً التهنئة للسعودية بمناسبة حلول اليوم الوطني.

وبدورهم ظهر نجوم النادي الأهلي مرتدين الزي السعودي كاملاً للمشاركة مع المجتمع السعودي بمناسبة اليوم الوطني، وكتب النادي الأهلي عبر حسابه في منصة "إكس": "الثوب السعودي لايق"، قبل أن يضيف في منشور آخر: "كاشخين".

وشارك نجوم نادي الشباب في ارتداء الزي السعودي كاملاً كتفاعل مع حلول اليوم الوطني السعودي، ومن جانبه، قدم الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، تهنئته بمناسبة اليوم الوطني، وكتب عبر حسابه في منصة "إكس": "بلد له جذور عميقة في التاريخ، وشعب ودود رائع، أتمنى لجميع السعوديين يوماً وطنياً سعيداً".