شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يقرر إيقاف حمدى النقاز 6 أشهر بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادى الاسماعيلى، اليوم الإثنين، خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" يفيد بإيقاف التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق، لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب تأخيره في سداد مستحقات نادى الزمالك حتى الآن، والتي على أثرها غاب اللاعب عن قائمة الدراويش لمواجهة إنبى.

تعادل الإسماعيلى وإنبى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما، في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السادسة وعشرين لمسابقة دورى nile.

تقدم مروان حمدى للإسماعيلى في الدقيقة 29، وتعادل مصطفى شكشك لإنبى في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وفى الشوط الثانى أضاف محمد حمدى الهدف الثانى لإنبى، قبل أن يعود محمد الدسوقى ويتعادل للدراويش في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، بينما رفع انبى رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع.