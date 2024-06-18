شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى والد عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

نعت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر إنستجرام والد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، الذى وافته المنية فى الساعات الماضية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع، بينما تقام مراسم الدفن فى مقابر العائلة بالقطامية القاهرة الجديدة.

كما حرص أعضاء مجلس إدارة الزمالك فى تقديم العزاء لزميلهم عمرو أدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى.



نعى والد عمرو أدهم

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتجهيز المصابين بالفريق فى أسرع وقت وقبل مواجهة فاركو فى الدورى، للاستفادة من خدمات اللاعبين خلال المباراة المقبلة.

وتضم قائمة المصابين فى الزمالك كلا من أحمد حمدى ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد عاطف والتونسي سيف الجزيري.