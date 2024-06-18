شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ينهى الشوط الأول متعادلاً مع سموحة 1 - 1.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة سموحة والداخلية، التى تجمعهما حاليًا على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى "دورى nile"، بتعادل الفريقين بنتيجة 1 - 1.

سجل هدف تقدم سموحة حسام حسن فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، ليعطى الأفضلية لفريقه، وفى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع سجل شريف دابو هدف التعادل لفريق الداخلية.

ويرغب سموحة فى استعادة الانتصارات بعد التعادل مع فاركو فى آخر مباراة من أجل تحسين مركزه والعودة للمربع الذهبي بعدما احتل المركز السادس برصيد 35 نقطة، بينما يتطلع الداخلية لغسل أحزانه وتحسين مركزه بعدما جاء في الـ18 والأخير برصيد 15 نقطة.