شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يغادر مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

خرج عمر كمال عبد الواحد، لاعب الأهلي، في الدقيقة 87 من مباراة الاتحاد السكندري المقامة حالياً ببرج العرب في الدوري للإصابة، وشارك طاهر محمد بدلاً منه، كما شارك موديست بدلاً من كهربا.

ويدير مباراة الأهلى والاتحاد السكندري الليلة طاقم تحكيم مكون من، طارق مجدى حكم ساحة، حكمان مساعدان أحمد توفيق ومصطفى حسن، حكم رابع وائل فرحان، وحكام الفيديو محمد عادل وشريف عبد الله.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، كريم فؤاد، حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: المهدى سليمان، سيف تقا - محمود شبانة - إسلام أبو سليمة - هشام صلاح - كريم الديب - مورو ساليفو - عمرو صالح - خالد الغندور - بنجامين بواتنج وأحمد عيد.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من الأهلى مع حذر واضح من الاتحاد وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة بسيطة وواصل المشاركة فى اللقاء بعدما تلقى العلاج فى أرض الملعب.

انطلق كهربا بهجمة خطرة للأهلى من ناحية اليمين لكنه مررها عرضية بقوة لتضيع فرصة على الأهلي، وهدد احمد عبد القادر مرمى المهدى سليمان فى الدقيقة 13 بعدما انطلق بهجمة من ناحية اليسار مُستغلاً خطأ هشام صلاح مدافع زعيم الثغر لكن دفاع الإتحاد يتدخل فى الوقت المناسب وينقذ الموقف.

واصل الأهلى الضغط على مرمى الإتحاد وأهدر كهربا واحمد عبد القادر أكثر من فرصة لتسجيل أكثر من هدف للمارد الأحمر، واشهر طارق مجدى بطاقة صفراء لـ مورو ساليفو للخشونة مع أكرم توفيق فى الدقيقة 42.

شهدت الدقائق الأخيرة مواصلة التفوق الهجومى الأهلأوى كما جاءت معظم أحداث الشوط الأول مع دفاع مُنظم من جانب الاتحاد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

جاءت بداية الشوط الثانى حماسية من جانب الأهلى كما كانت أحداث الشوط الأول مع دفاع مُحكم من جانب الإتحاد لكن الهجوم الأهلأوى أسفر عن هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 59 عن طريق اكرم توفيق لكن طارق مجدى لجأ إلى تقنية ألفار ليتأكد من وجود ضربة حرة مباشرة للإتحاد قبل تسجيل أكرم توفيق هدفه والغى الحكم الهدف بعد الرجوع للفار.

اهدر احمد عبد القادر فربصة هدف مؤكد فى الدقيقة 64 بعدما وصلت له كرة عرضية أمام الهانى سليمان حارس الاتحاد لكنه سددها أعلى العارضة .

الضغط الأهلأوى أسفر عن هدف سجله محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 68 بعدما احسن التعامل مع كرة عرضية سددها برأسه فى شباك الهانى سليمان.

فى الدقيقة 72 شارك أفشة بدلاً من امام عاشور وديانج بدلاً من مروان عطية.

يحتل الأهلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق ألفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق ألفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.