شكرا لقرائتكم خبر عن موقف معارى الأهلى من العودة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال موقف بعض لاعبى الأهلى المعارين إلى أندية محلية وخارجية خلال الموسم الحالى غامضا من العودة إلى الجدزيرة أو استمرار إعارتهم أو يتم تسويقهم بنهاية الموسم الحالى.

ويوجد أكثر من لاعب معار من الأهلى وهم أحمد قندوسى إلى سيراميكا ومحمد مغربى ومصطفى البدرى وعبد الله بستانجى إلى سموحة ومحمد أشرف ورأفت خليل إلى زد وعمار حمدى إلى المقاولون ومحمد حمدى إلى الداخلية ومحمد ياسر إلى تبليتسه التشيكى وأحمد خالد كباكا ومحمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان إلى مودرن فيوتشر.

ورغم وجود رغبة فى عودة أحمد قندوسى بنهاية الموسم الحالى، لكن قرار قيده فى قائمة الموسم الجديد لا يزال غامضا، فيما يقترب ثلاثى سموحة من تجديد إعارتهم أو تسويقهم.

وفيما يخص أشرف وخليل المعارين إلى زد فإن إعارتهم تمت لمدة موسمين ولا يوجد تفكير فى قطع إعارتهم حتى الآن، رغم وجود بند يسمح للأهلي باستعادة أي منهما بعد نهاية الموسم الأول من الإعارة.

وفيما يخص عمار حمدى يبقى موقفه من العودة للأهلى معلقا ولا توجد نية لعودة اللاعب ونفس الأمر بالنسبة لمحمد حمدي ومحمد ياسر، فيما تستمر إعارة ثلاثي فيوتشر ولا يحق للأهلي قطع إعارتهم قبل نهاية الموسم المقبل، حيث تمتد الإعارة لمدة موسمين ونصف من يناير الماضي.