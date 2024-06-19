شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تنعي مشجعتى النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لشركة تذكرتى عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نعى لمشجعتى النادى الأهلى نورهان ناصر ونرجس اللتين لقيتا مصرعهما أمس بحادث أليم عقب خروجهما من استاد برج العرب، بعد انتهاء مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى.

وجاء كالتالى " إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ شركة تذكرتي تنعي ببالغ الحزن والأسى مشجعتي النادي الأهلي نورهان نصر ونرجس صلاح ، اللتين وافتهما المنية أمس الثلاثاء عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية إثر حادث أليم .. داعين المولي عز و جل ان يتغمدهما بواسع رحمته و يدخلهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر و السلوان".

وتعرضت كل من نورهان ناصر ونرجس صلاح لحادث اصطدام سيارة على الطريق الصحرواى، ليتم نقلهما إلى المستشفى قبل أن يتم إعلان وفاتهما.

من جانبه قال الدكتور محمد عرابى مدير مرفق إسعاف الإسكندرية إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبتا فى حادث مرورى بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبى بمستشفى العامرية العام أن الحالتين نورهان ناصر ونرجس صلاح توفت إحداهما أثناء نقلها فيما توفيت الأخرى بمحرد وصولها المستشفى.