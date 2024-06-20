شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والداخلية فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمباراته الهامة أمام الداخلية والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة الدوري، ويطمح الفريق الأحمر إلى مواصلة الانتصارات المحلية لمطاردة بيراميدز الذي يهيمن على صدارة الدوري، حيث يدافع الأهلي عن اللقب الذي يحمله عن الموسم الماضي.

موعد مباراة الأهلي والداخلية

تقام مباراة الأهلي والداخلية في السابعة من مساء غداً الجمعة، على ستاد السلام.

ترتيب الأهلي في الدوري

تقدم النادي الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، وذلك بعد الفوز في المباراة الماضية على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، وحصد الفريق الأحمر 39 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبو الأهلي 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

ترتيب الداخلية في الدوري

يحتل فريق الداخلية المركز الـ 18 والأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الداخلية، 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والداخلية في الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.