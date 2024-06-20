شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يحتفل بعقيقة ابنه تميم بحضور حسام عاشور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل محمد صبحى حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعقيقة مولوده الجديد تميم، فى جو عائلى اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وحضر من زملائه حسام عاشور لاعب الأهلى السابق، والاتحاد السكندرى الحالي.

ويعود محمد صبحى لحماية عرين الزمالك فى مباراة فاركو، بعد غيابه عن اللقاء الماضي أمام المصري البورسعيدي، والذي خسره الزمالك بهدفين مقابل هدف، وذلك لشعوره ببعض الآلام التى منعته من خوض المباراة رغم تواجده في التشكيل الأساسي ليحل محمد عواد بدلاً منه.

ويدخل محمد صبحى التشكيل الأساسي للزمالك في ظل الأزمة التي افتعلها زميله محمد عواد في مباراة المصري البورسعيدى الماضية، باشتباكه مع زميله حسام عبد المجيد، وهو ذات الأمر الذى دفع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق لخصم 25% من قيمة عقده مع توجيه تحذير شديد اللهجة بعدم تكرار تصرفه مرة أخري.



التجهيز للعقيقة



جانب من العقيقة



زوجة محمد صبحى



صبحى و عاشور



صبحى وحسام عاشور



عقيقة تميم صبحى