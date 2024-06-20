شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم الترسانة 2 -1 فى الوقت القاتل ويقترب من العودة للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز حرس الحدود على الترسانة بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية .



تقدم مصطفى ضاحى للترسانة مع بداية الشوط الثانى، وتعادل محمود أبو جودة لحرس الحدود ، وأحرز الفريق العسكرى الهدف الثانى في الوقت بدل الضائع ليحقق أغلى ثلاث نقاط رافعا رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة ، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 4 نقاط وخرج من المنافسة على الصعود للأضواء



جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وأضاع الفريقين العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء أكثر من مرة وخاصة من لاعبى الترسانة الذين ظهروا بشكل جيد خاصة المثلث الهجومى خاصة مصطفى شلاطه وخطر وشيكو وأوتو .



وفى الشوط الثانى ضغط الترسانة بكل خطوطه بغية إحراز هدف التقدم وتحقق له ما أراد من ضربة ركنية أودعها مصطفى ضاحى برأسه في مرمى الحدود ، وتوالت الهجمات وأضاع المحترف الليبيرى أوتو العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتأمين النتيجة أكثر وأكثر ، إلا أنه ومن إحدى الهجمات المرتدة ينجح أحمد شديد قناوى في صناعة عرضية متقنة على رأس محمود أو جودة الذى يضعها قوية يفشل عمر ساجد حارس الترسانة في التعامل معها .



ويستمر الهجمات وفى الوقت القاتل يصنع لاعبو حرس الحدود هجمة خطيرة يضعوها في المرمى معلنا عن فوز حرس الحدود على الترسانة بهدفين مقابل هدف .