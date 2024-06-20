شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: إصابة عمر كمال بشد في العضلة الأمامية.. واللاعب يبدأ التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عمر كمال لاعب الفريق أجرى أشعة وفحصًا طبيًّا اليوم أثبت إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وأوضح طبيب الفريق أن عمر كمال بدأ من اليوم تنفيذ برنامج للاستشفاء والتأهيل في الجيم، على هامش المران الجماعي للتخلص من الإصابة.



عمر كمال يبدأ التأهيل

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في السابعة مساء غد الجمعة باستاد السلام، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

بعيدا عما سبق، توجه وفد النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، صباح اليوم إلى محافظة المنوفية لتقديم واجب العزاء لأسرة نورهان ناصر، مشجعة الأهلي التي توفيت إثر حادث أليم، عقب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الاتحاد السكندري، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب.



ضم الوفد كلا من المهندس خالد مرتجى أمين الصندوق، والمهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، و خالد بيبو مدير الكرة والعميد محمود حزين مدير فرع النادي بمدينة نصر.

حرص المهندس خالد مرتجي، على نقل تعازي ومواساة مجلس إدارة الأهلى لأسرة الفقيدة، والتأكيد على دعم المجلس لهم في مصابهم الجلل.