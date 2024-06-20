شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يفرض التعادل الإيجابى 2-2 أمام السويس بدورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب السويس مع سبورتنج بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السويس الجديد في الجولة الخامسة من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء .

تقدم السويس بهدفين نظيفين عن طريق أحمد إبراهيم في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط من ضربة ركنية نفذها شيكا التقطها حارس مرمى سبورتنج ووقعت الكرة بعدها من يده لتجد رأس لاعب السويس الذى أوضعها في المرمى الخالى معلنا عن تقدم أبناء الغريب بالهدف الأول مقابل لاشئ .

ومع بداية الشوط الثانى أضاف عبد الله سلام الهدف الثانى لأبناء الغريب ، يضغط بعدها لاعبو سبورتنج وبالفعل استطاع رزق عبد الحليم من إحراز الهدف الأول ، وفى الدقيقة 82 يحرز طارق سيد مدافع الفريق هدف التعادل للنادى السكندرى من رأسية فشل كوكو حارس السويس في التعامل معها .

بهذه النتيجة رفع السويس رصيده إلى 5 نقاط فى المركز الثالث للمجموعة وخرج من الحسابات على الصعود للممتاز ، بينما رفع سبورتنج رصيده إلى 8 نقاط فى وصافة المجموعة وأصبح لابديل أمامه فى المباراة القادمة أمام حرس الحدود سوى الفوز لتحقيق حلم الصعود للممتاز .