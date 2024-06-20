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كولر يركز على الجوانب الفنية فى مران الأهلى الأخير قبل مباراة الداخلية

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الخميس، 20 يونيو 2024 08:31 م

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الداخلية المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة على استاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

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وأدى الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

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فيما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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