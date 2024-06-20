شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يركز على الجوانب الفنية فى مران الأهلى الأخير قبل مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الداخلية المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة على استاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.









وأدى الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.





فيما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري.