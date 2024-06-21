حكام مباراتي الاهلي ضد الداخلية والزمالك أمام فاركو في الدوري المصري

يستعد النادي الاهلي، لمواجهة نظيره فريق الداخلية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز، للاقتراب من صدارة جدول الترتيب.

ويواجهالزمالك نظيره فاركو، اليوم الجمعة ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم 2024/2023.

ويتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة،من 17 مباراة لعبها الشياطين الحُمر حيث فاز في 12 لقاء، وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

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بينما يحتل نادي الزمالك، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، برصيد 31 نقطة من 19 مباراة خاضهم الأبيض في المسابقة حتى الآن، بواقع 9 انتصارات و4 تعادلات، والهزيمة في 6 مباريات.

حكام مباراة الاهلي ضد الداخلية في الدوري الممتاز

حكم ساحة: إبراهيم محمد، ومساعدين وائل شعبان وحسن رمضان، وحكم رابع: صبحي العمراوي، وحكم VAR: محمود بسيوني، وحكم VAR مساعد: أسامة السيد.

حكام مباراة الزمالك ضد فاركو

محمد الغازي حكم ساحة، ويعاونة الثنائى هاني عبد الفتاح ومحمد فاروق، ومعهم حكم رابع محمود الدسوقي.

ويتواجد على تقنية الفيديو طارق مجدي ويعاونة الحكم محمد سلامة ميدو.