شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراتى الأهلى والزمالك اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة مباراتين مثيرتين في بطولة الدوري، حيث يواجه النادي الأهلي منافسه الداخلية علي ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، جمعها من 17 مباراة، بينما يتزيل الداخلية جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، من 25 لقاءً.
ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في بطولة دوري Nile برصيد 31 نقطة، بعد 19 مٌباراة، فيما يتواجد فريق فاركو تحت قيادة أحمد خطاب، في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، بعد 25 مٌباراة.
وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم الجمعة كالتالي
1- بيراميدز 59 نقطة
2- المصري البورسعيدي 42 نقطة
3- الأهلي 39 نقطة
4- زد اف سي 38 نقطة
5- سموحة 38 نقطة
6- مودرن فيوتشر 38 نقطة
7- إنبي 37 نقطة
8- الاتحاد السكندري 36 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة
10- طلائع الجيش 33 نقطة
11- الزمالك 31 نقطة
12- الجونة 31 نقطة
13- الإسماعيلي 28 نقطة
14- البنك الأهلي 24 نقطة
15- فاركو 22 نقطة
16- بلدية المحلة 22 نقطة
17- المقاولون العرب 19 نقطة
18- الداخلية 15 نقطة
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