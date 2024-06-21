شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراتى الأهلى والزمالك اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة مباراتين مثيرتين في بطولة الدوري، حيث يواجه النادي الأهلي منافسه الداخلية علي ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والداخلية اليوم الجمعه في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، جمعها من 17 مباراة، بينما يتزيل الداخلية جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، من 25 لقاءً.

كما تحدد موعد مباراة الزمالك وفاركو، في دوري NILE والقناة الناقلة لها، حيث سينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، في المباراة المٌؤجلة من الجولة الثانية عشر، المقرر إقامتها على ستاد المقاولون العرب بدلًا من ستاد القاهرة في دوري NiLE.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في بطولة دوري Nile برصيد 31 نقطة، بعد 19 مٌباراة، فيما يتواجد فريق فاركو تحت قيادة أحمد خطاب، في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، بعد 25 مٌباراة.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم الجمعة كالتالي

1- بيراميدز 59 نقطة

2- المصري البورسعيدي 42 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- زد اف سي 38 نقطة

5- سموحة 38 نقطة

6- مودرن فيوتشر 38 نقطة

7- إنبي 37 نقطة

8- الاتحاد السكندري 36 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

10- طلائع الجيش 33 نقطة

11- الزمالك 31 نقطة

12- الجونة 31 نقطة

13- الإسماعيلي 28 نقطة

14- البنك الأهلي 24 نقطة

15- فاركو 22 نقطة

16- بلدية المحلة 22 نقطة

17- المقاولون العرب 19 نقطة

18- الداخلية 15 نقطة