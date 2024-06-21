الأهلي يعلن تشخيص إصابة عمر كمال عبد الواحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي طبيعة إصابة الظهير الأمين للفريق، عمر كمال عبد الواحد، التي تعرض لها في لقاء الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر منصة "إكس": "الدكتور أحمد جاب الله قال أن الأشعة أثبتت إصابة عمر كمال بشد في العضلة الأمامية، واللاعب يبدأ من اليوم الخميس تنفيذ برنامج للاستشفاء والتأهيل".

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الداخلية غدا الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة 12 بالدوري المصري الممتاز.

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