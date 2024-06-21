شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا ينقص الجيل الحالى بالأهلى للتفوق على الجيل الذهبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الجيل الحالي بالأهلي على بعد لقب إفريقي واحد لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الجيل الذهبي للأهلي في بداية الألفية الثالثة بخصوص الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا، حيث توج الجيل الحالي بـ4 ألقاب من الأميرة السمراء بفارق لقب وحيد عن الجيل الذهبي الذي حقق 5 ألقاب من دوري الأبطال.

وتوج الجيل الذهبي بدوري أبطال إفريقيا 5 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013، بينما حقق الجيل الحالي اللقب 4 مرات أعوام 2020 و2021 و2023 و2024، ولا يزال كتاب التاريخ مفتوحا أمام الجيل الحالي لتسطير العديد من الإنجازات والأرقام القياسية والتفوق على الجيل الحالي.

ويتفوق الجيل الذهبي في عدد البطولات المحلية التي حققها بينما يتفوق الجيل الحالي في حصد برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات أعوام 2020 و2021 و2023 ولكن اكتفى الجيل الذهبي بحصد الميدالية البرونزية في مناسبة واحدة عام 2006.

الجيل الحالي نجح في حصد أكبر عدد من البطولات في موسم واحد بعد 5 ألقاب، بعد التتويج بألقاب السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر، وأمامهم فرصة لتكرار الموسم الماضي خلال الموسم الحالي حال التتويج بلقب الدوري المصري وكأس مصر.

وحقق الجيل الحالي إنجازاته مع الثلاثي الأجنبي رينيه فايلر الذي قاد الأهلي للتتويج بلقب الدوري موسم 2019 / 2020 ثم مع بيتسو موسيماني الذي حقق دوري الأبطال مرتين والسوبر الإفريقي مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين، ثم كولر الذي حصد 8 ألقاب مع الأهلي ما بين دوري أبطال إفريقيا "مرتين"، كأس مصر "مرتين"، السوبر المصري "3 مرات"، الدوري المصري "مرة واحدة".