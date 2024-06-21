الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول للنادي الأهلي، مع نظيره الداخلية، اليوم الجمعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والداخلية، اليوم الجمعة، في السابعة مساء ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

ويبحث النادي الأهلي عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، للاستمرار في الزحف نحو صدارة الدوري، عقب الفوز في الجولة الماضية على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 15 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي والداخلية، في السابعة مساء اليوم الجمعة، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.