شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك أمام فاركو اليوم الجمعة 21 – 6 - 2024 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع فاركو على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

نتيجة آخر ظهور للزمالك وفاركو فى الدورى

خسر الزمالك من المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل فاركو مع زد اف سي بهدفين لكل فريق بآخر ظهور في المسابقة.

ترتيب الزمالك وفاركو فى الدوري المصرى

يحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.

الزمالك يتفوق على فاركو في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 5.05 مليون يورو.

مواجهات الزمالك وفاركو

التقى الزمالك مع فاركو فى 6 مباريات قبل لقاء الليلة بواقع 4 مباريات بالدوري ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر، حقق الفارس الأبيض فوزين وخسر مرتين وتعادل مرتين وسجل فاركو ثمانية أهداف فى شباك الزمالك بينما تلقت شباكه 6 أهداف.

أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 20 مباراة حقق 11 فوزا وأربعة تعادلات، وتلقى الهزيمة 5 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا، وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.