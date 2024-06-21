موعد مباراة الأهلي والداخلية اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي، نظيره الداخلية، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة الدوري.

تقدم النادي الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، وذلك بعد الفوز في المباراة الماضية على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، وحصد الفريق الأحمر 39. نقطة بعدما خاض 17 مباراة

يحتل فريق الداخلية المركز الـ 18 والأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الداخلية

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد

خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - إمام عاشور - أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والداخلية في الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.