كولر يكشف سبب مشاركة كريم فؤاد وكوكا أمام الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب الاعتماد على الثنائي كريم فؤاد وكوكا خلال مواجهة المارد الأحمر أمام الداخلية.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام المصري لهذا الموسم.

وقال كولر عن مشاركة أحمد نبيل كوكا على حساب كريم فؤاد خلال الشوط الثاني: "منحت كريم فؤاد الثقة في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة معلول، لأنه يشارك بكلتا قدميه وجاءت مشاركة كوكا لزيادة الضغط الهجومي".

وتابع: "نلجأ إلى سياسة التدوير بين اللاعبين لأسباب كثيرة، والجميع يحصل على نفس الوحدات التدريبية ومشاركة أي لاعب في سياسة التدوير تعد فرصة ذهبية لإثبات ذاته".