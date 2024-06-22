شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح مدرب المنتخب والأهلى والإسماعيلى يحتفل بعيد ميلاده الـ75 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ "75" فهو من مواليد 22 يونيو 1949 فى بورسعيد، ويعد صالح من نجوم الفريق الأحمر فى فترة السبعينيات التى تعتبر أحد الأجيال الذهبية للنادى تحت قيادة المدرب المجرى هيديكوتى الذى قاد الفريق فى تلك الفترة.

بدأ محسن صالح حياته الكروية فى نادى المصرى قبل أن يتركه بسبب حرب 1967 ليلتحق بعدها بنادى التضامن الكويتي ، وانضم صالح إلى نادى النجمة اللبنانى عام 1972 وفى نفس الموسم انضم إلى النادى الأهلى لختتم حياته الكروية ويعتزل عام 1979.

وحقق محسن صالح مع القلعة الحمراء 4 القاب لدورى ولقب وحيد لبطولة كاس مصر وكان محسن صالح من ضمن الجيل الذهبى فى هذه الفترة، كما استطاع هذا الجيل الوصول لرقم قياسى فى عدد الأهداف المسجلة، حيث وصل الفريق لـ 70 هدفا فى 34 مباراة.

وكان فريق الأحلام فى جيل هيديكوتى يتكون من: إكرامي، حسن حمدي، أحمد عبد الباقي، مصطفى يونس، فتحى مبروك، صفوت عبد الحليم، محسن صالح، مصطفى عبده، طاهر الشيخ، محمود الخطيب، زيزو، بالإضافة إلى جمال عبد العظيم أحد أسرع الأجنحة فى تاريخ مصر.

وبدأ نجم الأهلى مسيرته التدريبة فى قطاع الناشئين بالنادى عام 1979 لينتقل بعدها لتدريب فى الخليج العربى عبر بوابة الإمارات والسعودية.

وتعتبر المحطة الأبرز فى حياة صالح التدريبة هى توليه تدريب نادى الإسماعيلى التى كان له بصمة واضحة على هذا الجيل بتكوين فريق رائع، ليحقق محسن صالح كأس مصر وصعد لنهائى كأس الاتحاد الأفريقى ويخسر اللقب لصالح شبية القبائل الجزائرى، بالإضافة لتحقيق بطولة الدورى الثالث للدراويش عبر تاريخه.

تولى بعدها محسن صالح تدريب منتخب مصر عام 2002 الى 2004 لكنها لم تكن تجربه جيدة فى مشاور نجم الأهلى بعد خروج المنتخب من بطولة الأمم الافريقية عام 2004 التى أقيمت فى تونس وتوج بها أصحاب الأرض ليعود الى بوابة الخليج العربى عبر قياده نادى النصر السعودى عام 2004 ثم منتخبى اليمن وليبيا.

واختتم محسن صالح مشواره التدريبى فى النادى السكندرى سموحة عام 2010 ليتجه الى مجال تحليل المباريات فى قنوات ابوظبى الرياضية قبل أن يتولى رئاسة لجنة التخطيط بالنادى الأهلى حالياً.