رونالدو ضد جولر.. تشكيل ناري لقمة البرتغال وتركيا بـ يورو 2024

يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة البرتغال ضد تركيا مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويسعى كلا المنتخبين للفوز في مباراة اليوم من أجل حسم التأهل رسميًا لدور الـ16 من البطولة، وفض الاشتباك حول صدارة المجموعة.

اقرأ أيضًا: سيطرة إنجليزية برتغالية.. التشكيل الأغلى في يورو 2024

وكان منتخب البرتغال قد حقق الفوز في الجولة الأولى بهدفين لهدف على حساب منتخب التشيك، فيما حققت تركيا الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب جورجيا بثلاثية مقابل هدف.

تشكيل البرتغال المتوقع لمباراة تركيا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل البرتغال المتوقع لمباراة تركيا اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياز – بيبي – نونو مينديز.

الوسط: جواو بالينيا – فيتينيا – برونو فيرنانديز.

الهجوم: جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو – برناردو سيلفا.

فيما يأتي تشكيل تركيا المتوقع لمواجهة البرتغال كالتالي..

حراسة المرمى: ميرت جونوك.

الدفاع: ميرت مولدور – سامت أكايدين – عبد الكريم بردكجي – قآن آيخان.

الوسط: فيردي كاديوغلو – هاكان تشالهان أوغلو – أوركون كوكو.

الهجوم: أردا جولر – كينان يلدز – باريش ألبير يلماز.