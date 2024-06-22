يورو 2024.. البرتغال إلى دور الـ 16 بثلاثية ضد تركيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح منتخب البرتغال في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، بالفوز على نظيره منتخب تركيا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند الألمانية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والمقامة حاليا فى ألمانيا وتستمر حتى 17 يوليو المقبل.

تقدم منتخب البرتغال في الدقيقة 21 عن طريق نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا الذي استغل عرضية من نونو مينديز ليقابلها في الشباك مباشرة.

وجاء الهدف الثاني بشكل عكسي في الدقيقة 28، بأقدام اللاعب التركي صامت أكايدن بهدف عن طريق الخطأ في مرماه، بعد ان أعاد الكرة للحارس لكنه أخطأ تقديرها.

وجاء الهدف الثالث للبرتغال من تمريرة كريستيانو رونالدو الذي رفض تسجيل الهدف ليقدمها هدية لقائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز الذي وضعها في الشباك، ويصبح الدون أكثر من صنع أهداف عبر تاريخ بطولة اليورو برصيد 8 أهداف بـ عمر 39 عام.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى النقطة السادسة، ليضمن رسميا التأهل إلى دور الـ16، فيما يحتل منتخب تركيا الوصافة برصيد 3 نقاط.

واستهل منتخب البرتغال مشواره في البطولة بفوز صعب على التشيك بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولي، بينما حقق منتخب تركيا فوزا كبيرا على جورجيا 3-1.