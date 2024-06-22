شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 2-2 يحسم مواجهة طلائع الجيش وسموحة بدورى Nile .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مواجهة نتيجة طلائع الجيش وسموحة في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

وأحرز أهداف المباراة كل من: محمد دياب في الدقيقة 11 وعمر السعيد في الدقيقة 70 لصالح طلائع الجيش، ومصطفى البدرى في الدقيقة 36، وعبد اللطيف بن قاسو في الدقيقة 48 لصالح سموحة.

بهذه النتيجة يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile" عقب ارتفاع رصيد للنقطة 34 نقطة، بينما تقدم سموحة للمركز الخامس برصيد 39 نقطة.

وشهد أحداث المباراة إثارة كبيرة، عقب إهدار النيجيري جونيور إجاى مهاجم فريق سموجة ركلة جزاء تصدى لها عماد السيد حارس مرمى فريق طلائع الجيش في الدقيقة 15، وأشهر الحكم نادر قمر الدولة البطاقة الحمراء للاعب على حمدى مدافع فريق الجيش في الدقيقة 13 عقب لمس الكرة بيده ومنعها من الدخول للشباك.

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: أحمد متعب ، عمرو طارق ، محمد دياب ، أحمد عبد الرحمن.

خط الوسط: فريد شوقي ، علي حمدي ، إسلام محارب.

الهجوم: أحمد سمير ، جودوين شيكا ، يسري وحيد.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى يضم كل من :

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر ، حجاج بركات ، أحمد حكم ، طارق علاء.

خط الوسط: محمد متولي "كناريا" ، دوكو دودو ، عمرو قلاوة ، أحمد خالد.

الهجوم: جونيور أجايي ، مصطفى البدري.



