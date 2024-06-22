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أهداف مباريات اليوم السبت 22-6-2024 فى دورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت 22-6-2024 ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" مباراتان ضمن الجولة الـ27 من عمر المسابقة، حيث استضاف إنبى فريق الجونة، بينما التقى طلائع الجيش مع سموحة.

التعادل 2-2 يحسم مواجهة طلائع الجيش وسموحة بدورى Nile .. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مواجهة نتيجة طلائع الجيش وسموحة في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز ضمن منافسات الجولة الـ27 من الممتاز "دورى Nile".

إنبى يهزم الجونة 1-0 ويقتحم المربع الذهبى لدورى nile.. فيديو

فاز فريق إنبى على نظيره الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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