مراقب مباراة الزمالك وفاركو: عامر حسين صاحب اختيار رجل المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جمال سالم مراقب مباراة الزمالك وفاركو ونجم المقاولون السابق أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات هو صاحب القرار الأول والأخير في اختيار رجل المباراة.

وتابع سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك إلى أن عامر حسين اتصل به قبل نهاية مباراة الزمالك وفاركو وطالبه باختيار عبد الله السعيد، مؤكدًا أنه لا يعلم من اللجنة التي تعاون عامر حسين في هذا الاختيار لكن الأمر تم بينه وبين رئيس اللجنة.

وحول كتابة تقارير المباريات أكد أنه كمراقب يكتب تقريره وعرضه على عامر حسين، ويقوم رئيس لجنة المسابقات بالتدخل في بعض النقاط التي تخص كتابة التقارير وهو أمر طبيعي.

وفاز الزمالك على فاركو بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما في الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز، وسجل الهدفين مصطفى شلبي، وعبدالله السعيد.

ورفع الزمالك رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز بعد خوضه 20 مباراة .