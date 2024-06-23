ترتيب ونتائج مجموعات يورو 2024 بعد الجولة الثانية

اختتمت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وشهدت مباريات اليوم الأخير من الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الأوربية، فوز منتخب البرتغال على تركيا بثلاثية، وتحقيق بلجيكا أول فوز في البطولة له على حساب منتخب رومانيا ليحافظ على حظوظه في التأهل.

نتائج الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات باليورو

جورجيا ضد التشيك (1/1)

تركيا ضد البرتغال (3/0)

بلجيكا ضد رومانيا (2/0)

كرواتيا × ألبانيا (2-2)

ألمانيا × المجر (2-0)

إسكتلندا × سويسرا (1-1)

سلوفينيا × صربيا (1-1)

الدنمارك × إنجلترا (1-1)

إسبانيا × إيطاليا (1-0)

سلوفاكيا × أوكرانيا (1-2)

بولندا × النمسا (1-3)

هولندا × فرنسا (0-0)

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ترتيب مجموعات يورو 2024 بعد نهاية الجولة الثانية

ترتيب المجموعة الأولى في يورو 2024

1- ألمانيا برصيد 6 نقاط.

2- سويسرا برصيد 4.

3- اسكتلندا برصيد نقطة وحيدة.

4- المجر من دون نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم أوروبا

1- إسبانيا برصيد 6 نقاط.

2- إيطاليا برصيد 3.

3- ألبانيا برصيد نقطة وحيدة.

4- كرواتيا برصيد نقطة.

ترتيب المجموعة الثالثة باليورو

1- إنجلترا برصيد 4 نقاط.

2- الدانمارك برصيد نقطتين.

3- سلوفينيا برصيد 2 نقاط.

4- صربيا نقطة وحيدة.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- هٌولندا برصيد 4 نقاط.

2- فرنسا برصيد 4.

3- النمسا برصيد 3.

4- بولندا من دون نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- بلجيكا برصيد 3 نقاط

2- رومانيا برصيد 3 نقاط

3- سلوفاكيا برصيد 3 نقاط

4- أوكرانيا برصيد 3 نقاط

ترتيب المجموعة السادسة

1- البرتغال برصيد 6 نقاط.

2- تركيا برصيد 3 نقاط.

3- التشيك 1.

4- جورجيا 1.