ماذا قدم محمود علاء مع الزمالك قبل رحيله؟

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن رحيل محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل قليل، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورحل محمود علاء عن الزمالك بعد رحلة طويلة مع القلعة البيضاء بدأت قبل 7 سنوات، حيث كتب النادي: “شكرًا محمود علاء، وبالتوفيق فيما هو قادم”.

محمود علاء صاحب الـ33 عامًا، كان قد انضم إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2017، وانتقل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة في عام 2022، وعاد إلى القلعة البيضاء في 2023 ليرحل في يونيو 2024.

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وشارك علاء مع الزمالك في 181 مباراة، وسجل خلالهم 41 هدف، وصنع 3 آخرين، وحصد خلال تلك الفترة 9 بطولات ” 2 الدوري المصري، 3 كأس مصر، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الإفريقي، 2 الكونفدرالية”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا السبت الموافق 29 يونيو.