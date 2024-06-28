تطورات مفاوضات الاهلي السعودي لضم نجم بايرن ميونخ

أبدى ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي السعودي، رغبته في التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أن اللاعب الألماني جوشوا كيميتش لم يعط أي مؤشر إيجابي للقدوم إلى الدوري السعودي حتى الآن.

وأشارت إلى أن بايرن ميونيخ سيقبل ببيع اللاعب مقابل 25 أو 30 مليون يورو، مؤكدة أن المشروع السعودي لن يكون لديه أي إشكالية مالية لجلب كيميتش حيث ينظر للاعب كمفتاح قوي على السوق الألماني في ترويج مباريات دوري روشن.

اقرأ أيضًا.. ماذا قدم محمود علاء مع الزمالك قبل رحيله؟

وشددت على أن الأزمة حاليًا في إقناع اللاعب بالقدوم إلى الدوري السعودي، والانضمام إلى الاهلي.

وأكدت أنه من المتوقع أن يتم إجراء محاولة أخيرة لجلب اللاعب بعد نهاية بطولة يورو 2024 قبل التحرك لأهداف أخرى في حال رفض اللاعب الألماني الإقدام على هذه الخطوة.