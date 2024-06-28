تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة فاركو في الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على تشكيل الأحمر الذي سيخوض به مواجهة فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد فاركو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

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وضم تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة فاركو كل من:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد.

الوسط: اليو ديانج، إمام عاشور، أكرم توفيق.

الهجوم: أحمد عبدالقادر، رضا سليم، موديست

ويحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة بعدما خاض 19 مباراة، بينما يتواجد فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 27 لقاء.