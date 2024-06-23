ستوري نجوم كرة القدم... عضلات صلاح وعيد ميلاد الشحات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر لاعب خط وسط الأهلي، إمام عاشور، عبر منصة "إنستجرام" صورة له مع إحدى الفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مباراة الداخلية.

وقضى المحترف المصري في صفوف فريق آلانيا سبور، أحمد حسن كوكا، أجازته في جمهورية الدومينيكان، حيث نشر مقطع فيديو له على شاطئ بونتا كانا مع أصدقائه.

وهنأ لاعب وسط الأهلي، مروان عطية، صديقه في الفريق حسين الشحات بمناسبة عيد ميلاده، على منصة "إنستجرام".

ونشر لاعب الزمالك، ناصر ماهر، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له أثناء خضوعه لجلسة علاج طبيعي.

واستعرض حارس الأهلي، محمد الشناوي، مقطع فيديو له في مران المارد الأحمر، عقب غيابه عن مباراة الداخلية الماضية.

واحتفل حسين الشحات بعيد ميلاده الـ32 عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام".

وهنأ أحمد ياسر ريان زميله في فريق سيراميكا، أحمد القندوسي، بعيد ميلاده عبر "إنستجرام".

واستعرض محمد صلاح لاعب ليفربول عضلاته، حيث نشر صورة له من أمام حمام السباحة وهو يرتدي شورت فقط.

ونشر حارس الزمالك، محمد عواد، صورة له في تدريبات صالة الجيم، عقب غيابه عن مباراة فاركو الأخيرة بسبب الإيقاف.

وشارك مدافع الأهلي، رامي ربيعة، مقطع فيديو له أثناء المباراة وهو يقرأ ورقة التعليمات في مباراة الداخلية مع ياسر إبراهيم.

واستعرض اللاعب المصري، عمرو وردة، سيارته عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، حيث نشر صورة وهو يضع يده عليها.

ونشر المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" مقطع فيديو له في مران الأهلي وهو يتحدث مع زمله رامي ربيعه.

واستعرض حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، عصام الحضري، صورة من تدريباته البدنية من أمام حمام السباحة.