تأهل البرتغال وعودة بلجيكا.. نتائج مباريات يورو 2024 والدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم أمس السبت، عدد من المباريات القوية والمليئة بالندية في بطولة يورو 2024 والدوري المصري.

وتأهل منتخب البرتغال بعد الفوز على تركيا بثلاثية دون رد، بينما حققت بلجيكا أول 3 نقاط في يورو 2024 عقب الفوز على رومانيا.

نتائج مباريات يورو 2024

البرتغال ضد تركيا - (3-0)

بلجيكا ضد رومانيا - (2-0)

جورجيا ضد التشيك - (1-1)

نتائج مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش ضد سموحة - (2-2)

إنبي ضد الجونة - (1-0)

وتبدأ الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا، اليوم الأحد، بمباراة ألمانيا ضد سويسرا، واسكتلندا ضد المجر.

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