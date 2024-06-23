تأهل البرتغال وعودة بلجيكا.. نتائج مباريات يورو 2024 والدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أقيم أمس السبت، عدد من المباريات القوية والمليئة بالندية في بطولة يورو 2024 والدوري المصري.
وتأهل منتخب البرتغال بعد الفوز على تركيا بثلاثية دون رد، بينما حققت بلجيكا أول 3 نقاط في يورو 2024 عقب الفوز على رومانيا.
نتائج مباريات يورو 2024
البرتغال ضد تركيا - (3-0)
بلجيكا ضد رومانيا - (2-0)
جورجيا ضد التشيك - (1-1)
نتائج مباريات الدوري المصري
طلائع الجيش ضد سموحة - (2-2)
إنبي ضد الجونة - (1-0)
وتبدأ الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا، اليوم الأحد، بمباراة ألمانيا ضد سويسرا، واسكتلندا ضد المجر.
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