يورو 2024 : ماذا قال الامير ويليم للاعبي انجلترا عقب التعادل مع الدانمارك

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الصحف البريطانية مساء السبت عن الحديث الذي دار بين الامير ويليم ولي عهد المملكة المتحدة مع لاعبي منتخب انجلترا و جهازهم الفني بقيادة جاريث ساوثجيت عقب تعادلهم المخيب للأمال امام منتخب الدانمارك وهي المباراة التي اثارت الكثير من ردود الفعل السلبية في وسائل الاعلام الانجليزية .

وكان المنتخب الأنجليزي قد تعادل بهدف لكل منتخب مع منتخب الدانمارك وهو التعادل الذي جعل اسهم منتخب انجلترا تتراجع في المنافسة على بطولة اليورو نظرا لتواضع اداء المنتخب الانجليزي في البطولة حتى الان رغم الفوز في المباراة الاولى بهدف مقابل لاشىء على منتخب صربيا .

وكشفت صحيفة الديلي ميل الأنجليزية ان الامير ويليم دخل الى حجرة خلع الملابس للمنتخب الانجليزي عقب اطلاق صافرة نهاية المباراة وطالب لاعبو المنتخب الانجليزي بالهدوء التام والتعامل بعقلانية مع نتيجة المباراة ودعاهم الى عدم الاستماع مطلقا الى الاحاديث التي تحبط عزيمتهم نحو الاستمرار في الانتصار في مباريات البطولة .

وقالت صحيفة الديلي ميل نقلا عن ادم وارتون لاعب المنتخب الانجليزي : لقد حاول الامير ويليم رفع الروح المعنوية للاعبي المنتخب الانجليزي عقب المباراة مباشرة مؤكدا انها ليست نهاية العالم التعادل في مباراة مع المنتخب الدانماركي واننا لازلنا في مقدمة المجموعة ولم نخسر وعلينا ان نتطلع للفوز في المباراة القادمة .

يذكر ان المنتخب الانجليزي سيلاقي منتخب سلوفينيا في اخر مبارياته في الدور الاول لبطولة يورو 2024 وهي المباراة التي ستحدد ترتيب منتخب انجلترا في المجموعة الثالثة لليورو .