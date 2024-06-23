حال عدم مواجهة الأهلي.. رابطة الأندية تكشف عن عقوبة الزمالك المنتظرة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن العقوبة التي ستفرض على نادي الزمالك حال إصراره على عدم خوض مواجهة الأهلي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المفترض أن يواجه الزمالك فريق الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وفي وقت سابق، أعلن الزمالك عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة لجميع الأندية المتنافسة.

وفي تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، قال سويلم: "رأيي الشخصي أن الرابطة أخذت قرارها وأعلنت جدول المسابقة، وحتى هذه اللحظة هناك إصرار على تطبيق اللائحة ومن خلالها المباراة يوم الثلاثاء".

وأضاف عضو رابطة الأندية: "اعتراض الزمالك؟ هذا شأنهم، إذا حضروا للقاء سيلعبون، وإذا لم يذهبوا سيتم خصم 3 نقاط واعتباره مهزوم، وسيتم حذف 3 نقاط أخرى في نهاية الموسم".

وأكمل: "اللائحة كل موسم يتم تعديلها، أنا لن أذاكرها، من أقام اللائحة هو عامر حسين، ولا أحد يتدخل في عمله، وأتمنى من مسؤولي الزمالك المحترمين عدم افتعال أزمة، الرابطة مُصرة على تطبيق الجدول".

واختتم ثروت سويلم: "توجد 7 مؤجلات للزمالك و7 للأهلي، بالإضافة إلى مباراتين مؤجلتين للأحمر بسبب كأس العالم للأندية، ولا أجد أي أزمة في ذلك".

حال الانسحاب أمام الأهلي

ووفقا للائحة رابطة أندية القسم الأول موسم 2024، يوجد حالتين، الأولى وهي الانسحاب من مباراة واستكمال باقي الدوري، والحالة الثانية الانسحاب من اللقاء وعدم استكمال باقي مواجهات المسابقة.

وتنص المادة (51) من لائحة رابطة الأندية، حال انسحاب الفريق واستكمل المسابقة تطبع عليه الجزاءات التالية:

1. توقع عليه الغرامات المالية طبقاً لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة رابطة الأندية قبل بداية كل موسم.

2. أ- اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما ٢ / صفر.

ب- خصم عدد "۳" نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

3. معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقاً لتقرير الحكم والمراقبين ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار طبقا للاحئة.

وتنص المادة (52) من لائحة رابطة الأندية، حال انسحاب الفريق ولم يستكمل المسابقة:

-توقع عليه غرامة مالية طبقاً لفئات المسابقة التي يحددها مجلس الإدارة قبل بداية كل موسم.

1. إذا كان انسحابه في الدور الأول:

تلغي نتائج مبارياته السابقة ويعتبر كأنه لم يشارك في المباريات.

2. إذا كان انسحابه في الدور الثاني: أ- تبقي نتائج مبارياته كما هي في الدور الأول بالنسبة للفرق الأخرى.

ب- تلغى نتائج مبارياته التي شارك فيها في الدور الثاني وكأنه لم يشارك في الدور الثاني.

3. إذا كان الانسحاب في آخر مباراة في المسابقات: أ- يعتبر مهزوما في المباراة.

ب- توقيع غرامة مالية تحددها ادارة المسابقات.

ج- هبوطه للدرجة الأدنى.

4. تختص لجنة شئون اللاعبين بالنظر في قيد لاعبي النادي المنسحب، والنادي الذي توقف عن الاستمرار في المسابقة.

5. الفريق المنسحب يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول.

متى يتم اعتبار الفريق منسحبا؟

1. ترك الفريق خط الملعب كظاهرة احتجاج وامتناعه عن العودة لتكملة المباراة وللحكم أن يعطي الميلة القانونية للفريق الممتنع عن تكملة المباراة فإذا لم يعد الاستئناف اللعب ينهي الحكم المباراة ويعتبر الفريق في هذه الحالة منسحبا وتحتسب النتيجة ٢ / صفر لصالح الفريق الآخر ما لم تكن نتيجة المباراة الفعلية أكبر من ذلك.

2. عدم التوجه إلى أرض الملعب المحدد لتأدية إحدى مبارياته الرسمية المعلنة بجداول المسابقات.

3. إذا أعلن النادي السحابة بعد إجراء القرعة ووضع الجدول ولم يشارك في أي مباراة.

4. إعلانه الانسحاب من المسابقة بعد الاشتراك الفعلي في أي عدد من المباريات ولم يستكمل المسابقة.