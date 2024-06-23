الامارات | بعثة منتخب الشباب تُغادر إلى الطائف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت أمس بعثة منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، والتي تضم 23 لاعباً، إلى مدينة الطائف السعودية، للمشاركة في بطولة الديار العربية (غرب آسيا الثالثة للشباب) التي تقام من 25 الجاري إلى الخامس من يوليو المقبل، ويشارك فيها 12 منتخباً تم توزيعها على ثلاث مجموعات.

ويستهل «أبيض الشباب» مشاركته بمواجهة البحرين الأربعاء المقبل على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً سورية وفلسطين.

ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل منتخب في المركز الثاني إلى نصف النهائي.