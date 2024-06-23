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الامارات | البرازيلي رودريغو يباشر مهامه مديراً رياضياً لنادي العين

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معاذ كمبال - العين 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن البرازيلي رودريغو مينديز، الذي كان أحد أفضل الأجانب الذين مروا على تاريخ نادي العين، والمتوّج معه بالثلاثية التاريخية، ومن ضمنها لقب أبطال آسيا سنة 2003، باشر عمله مديراً رياضياً لفريق العين بصورة رسمية.

وذكر المصدر أن قرار تكليف رودريغو صدر قبل نهائي أبطال آسيا الأخير الذي توج خلاله العين بلقبه الثاني في تاريخ البطولة، وأن رودريغو انتقل للعيش مع أسرته في الإمارات منذ بداية العام الجاري، وظل على اطلاع بمعظم الملفات، ما جعله الخيار الأنسب.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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