شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يُجهّز معسكراً للمحترفين ومزدوجي الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 03:30 ص

جهّز أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، لإقامة معسكر للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية فى هذه السن لاختبارهم ومشاهدتهم عن قرب، أسوة بما فعله وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب.

ويشارك منتخب الناشئين فى شهر نوفمبر المقبل ببطولة شمال أفريقيا الرسمية والتى تعد هي التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين المقررة العام المقبل.

ونجح منتخب الناشئين فى حصد لقب بطولة شمال إفريقيا الودية التي أقيمت في الجزائر، وذلك بعد تصدر الفراعنة الترتيب النهائي لمنتخبات البطولة التي شهدت مشاركة منتخبات الجزائر والمغرب وتونس وليبيا.