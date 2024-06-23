شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونوران جوهر يتوجان ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 04:54 ص

توج الثنائي المصري، علي فرج ونوران جوهر، ببطولة العظماء الثمانية "الأبطال"، التي استضافتها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجاري، خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في الدور النهائي على مواطنه مصطفى عسل بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 17 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 5-2 retired.

بينما فازت نوران جوهر على نور الشربيني بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-2, 11-9, 11-10.

وتحمل نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لقب البطولة عن النسخة الماضية، بينما يحمل مصطفى عسل المصنف الثاني للرجال لقب البطولة عن الموسم الماضي.